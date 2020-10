Daley Blind en zijn vrouw Candy-rae Fleur worden ouders van een tweede kindje. Het stel kondigt maandag via Instagram aan dat Fleur weer in verwachting is.

"Blije vader en moeder en grote broer Lowen", schrijft Blind bij een foto van zijn gezin waarop hij de echo vasthoudt. "We willen jullie iets vertellen. Lowen wordt binnenkort een grote broer", schrijft Fleur op haar pagina bij dezelfde foto.

De voetballer van Ajax en zijn vrouw werden in oktober 2019 ouders van hun eerste kind, zoon Lowen Dace. Het stel trouwde in juni vorig jaar en kondigde enkele dagen na de ceremonie aan in verwachting te zijn van hun eerste kind.

Blind en zijn vrouw maken via Instagram bekend dat ze een tweede kindje verwachten. (Foto: Instagram Daley Blind)