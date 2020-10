Cardi B heeft besloten haar Twitter-account te verwijderen nadat ze werd bedolven onder kritiek over de hereniging met haar man Offset. "Ik word hier zo moe van", aldus de 28-jarige rapster tijdens een Instagram Live-sessie.

Cardi B wilde eigenlijk scheiden van de rapper, maar bracht vorige week naar buiten dat ze hem toch een tweede kans wil geven. Onbegrijpelijk, vonden sommige fans, en die kritiek is Cardi nu zat. "Een hele groep vijftienjarigen die mij vertellen hoe ik mijn leven moet leiden alsof ik fucking Ariana Grande ben of iemand van Disney", spuwt ze terug in de video.

De rapster benadrukt dat ze niemand verantwoording hoeft te geven over keuzes die ze maakt in haar privéleven. "Ik ben zo moe van mensen die zeggen dat ik voortdurend uitleg moet geven."

Om die reden heeft Cardi besloten haar Twitter-account te verwijderen. "Ik hou van mijn fans en ik ben dankbaar voor wat jullie doen, maar sommigen van jullie doen alsof ik een relatie met jullie heb."

Cardi en Offset zijn sinds september 2017 getrouwd. In 2018 kregen ze samen een kindje, Kulture.