Caroline van Eeden zegt op haar Instagram te zijn geraakt door de keuze van de familie Meiland om het incident tussen haar en dochter Maxime naar buiten te brengen.

"Dit gaat over mij persoonlijk en raakt mij dan ook", aldus de voormalig huisvriendin van de familie Meiland, die benadrukt dat het verhaal ook een andere kant heeft. "Het is moeilijk om respectvol te zwijgen als je hoort en leest wat er allemaal gezegd wordt. Dit gaat over mij persoonlijk en raakt mij dan ook, er zijn altijd twee kanten van het verhaal."

Toch besluit Van Eeden om niet inhoudelijk in te gaan op de gebeurtenis. "Ik kies ervoor om dit privé te houden en respectvol te blijven. Dat is mijn keuze en hier blijf ik bij."

De 59-jarige Noordwijkse richt zich tot slot persoonlijk tot de familie. "Ik wens de familie Meiland alle goeds toe, het leven draait om leren en hopelijk zelfreflectie. Ik richt mij op de toekomst."

Van Eeden was in de eerste twee seizoenen van Chateau Meiland te zien. Halverwege het tweede seizoen besloot ze terug te keren naar Nederland vanwege haar gezondheid. Later lieten zij en de familie echter doorschemeren dat er meermaals irritaties zouden zijn geweest.