De ex-vrouw van Phil Collins, Orianne Cevey, heeft de relatie met de muzikant deze zomer per sms verbroken, meldt The Sun zaterdag. "Ik heb een ander gevonden en wil kijken of ik weer gelukkig kan zijn", zou ze de zanger hebben gestuurd.

Cevey zou het berichtje in juli hebben gestuurd. Het is voor de tweede keer dat het stel - dat tussen 1999 en 2008 getrouwd was - uit elkaar is gegaan. Eerder deze week werd bekend dat Cevey op 2 augustus in Las Vegas met gitarist Thomas Bates is getrouwd. Tegen Collins zei ze destijds dat ze op zakenreis was.

Over de voormalig Genesis-zanger zelf werd jarenlang gezegd dat hij zijn relatie met zijn toenmalige vrouw Jill Tavelman per fax had beëindigd. Die geruchten heeft Collins altijd ontkend.

'Collins wil uitzettingszaak beginnen tegen Cevey'

Vorige week meldde TMZ op basis van bronnen dat de 69-jarige muzikant van plan is om een uitzettingszaak tegen de 23 jaar jongere Cevey aan te spannen omdat ze niet uit zijn landhuis van 33 miljoen dollar (zo'n 28 miljoen euro) vertrekt.

In plaats daarvan zou ze de beveiligingscodes van het huis hebben gewijzigd, onredelijk zijn geweest ten opzichte van het personeel en zou ze dreigen "valse en gênante beschuldigingen" over Collins vrij te geven.

Collins en Cevey ontmoetten elkaar voor het eerst toen Cevey als Collins' vertaler werkte tijdens zijn tournee door Zwitserland in 1994. Ze trouwden in 1999 en kregen samen twee zoons: Nicholas en Matthew. In 2008 scheidden ze van elkaar, wat Collins destijds 42 miljoen Britse pond kostte.

Nadat Cevey in 2016 scheidde van haar tweede echtgenoot, pakten zij en Collins de draad weer op en maakten ze zelfs plannen om opnieuw te trouwen.