De vader van Matthew McConaughey, James Donald McConaughey, stierf in 1992 terwijl hij seks had met zijn vrouw. Dat vertelt de acteur in zijn boek Greenlights waarvan People al een voorpublicatie heeft. Het was de dood die zijn vader gewenst had, aldus McConaughey.

"Ik kreeg een telefoontje van mijn moeder: 'Je vader is overleden.' Mijn knieën knikten. Ik kon het niet geloven. Hij was mijn vader. Niets of niemand kon hem eronder krijgen, dacht ik altijd. Alleen mijn moeder dus", schrijft de vijftigjarige Oscar-winnaar, bekend van films als The Wolf of Wall Street, Dallas Buyers Club en Magic Mike.

"Hij zei altijd tegen mijn broers en mij dat als hij dood zou gaan, dat zou gebeuren terwijl hij seks had met onze moeder", vervolgt McConaughey. "En dat is wat er gebeurde. Hij kreeg een hartaanval toen hij een climax bereikte."

De in 1929 geboren vader van McConaughey overleed in 1992. Hij en zijn vrouw Kay hadden een knipperlichtrelatie. Ze zijn in totaal drie keer met elkaar getrouwd.