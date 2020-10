Kim Feenstra is vrijdag bevallen van een zoon, genaamd Brooklyn Baby Tailor. De actrice deelt de naam van haar pasgeboren baby zaterdag op Instagram.

"We zijn nu op een ander niveau. Een nieuwe legende is gearriveerd", schrijft Feenstra bij de foto.

Het 35-jarige model onthulde in haar realityserie Life Of Kim dat zij en haar partner moeite hadden om op een natuurlijke manier zwanger te worden. Later liet ze weten een ivf-traject te willen beginnen. Ze vindt dat hier nog een taboe op rust en hoopt door haar openheid over haar situatie andere koppels die hetzelfde meemaken te kunnen steunen.

Feenstra en haar 38-jarige vriend Stanley Tailor hebben sinds 2016 een relatie. Eind mei maakte ze bekend in verwachting te zijn.