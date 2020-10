Katja Schuurman verwijdert berichten over horecabeleid, Patricia Paay is niet tevreden en Linda de Mol had in januari al corona. Een overzicht van de entertainmentwereld afgelopen week.

Sinds woensdag zit Nederland in een nieuwe (halve) lockdown en heeft de horeca voor de komende weken de deuren moeten sluiten. Niet nog even een biertje doen, niet feestelijk uit eten: de risico's zijn te groot.

Dat dat enorm effect heeft op de levens van iedereen mag duidelijk zijn, maar uiteraard zijn met name de horeca-eigenaren de dupe. De afgelopen maanden hebben zij naar eigen zeggen er alles aan gedaan zich aan alle regels te houden, maar het mocht niet baten.

Tal van bekende Nederlanders zijn ook horeca-eigenaar en net als dat Arie Boomsma opkwam voor zijn sportscholen, steken de BN'ers hun horecacollega's een hart onder de riem. Zo ook Katja Schuurman, van wie de echtgenoot meerdere zaken in Nederland heeft.

"Om 22.03 uur een officiële waarschuwing dat je je niet aan de regels (22.00 uur sluiten) houdt?", aldus de woedende presentatrice. Dat vond ze oneerlijk, want de vertrekkende mensen aten slechts hun toetje op. Vervolgens deelde Katja ook nog een video van de politie die voor de deur stond.

De politie erkende in een reactie dat de regels zuur zijn, maar dat Katja de boel toch anders optekende dan het daadwerkelijk was gegaan: de videobeelden waren van bij een andere zaak, waar het personeel na 22.00 uur gezellig met de lichten aan een borrel had zitten doen.

Uiteindelijk trok Katja haar woorden in. "Mijn laatste twee posts heb ik verwijderd. Niet omdat ik er niet achter sta maar omdat (…) ik vraagtekens zette bij bepaalde coronamaatregelen die ons boven het hoofd hingen, omdat ze niet goed werden uitgelegd of omdat ze niet consequent waren. Nu de maatregelen feiten zijn, wil ik eigenlijk maar één ding communiceren: laten we er samen voor gaan. In godsnaam."

Iemands leven kapotmaken

Iedereen kan het zich nog herinneren: in 2017 werden wel heel intieme beelden van Patricia Paay verspreid. De video's werden gedeeld in WhatsAppgroepen, gingen rond op kantoor en verschenen op Twitter. Voor dat laatste stonden deze week twee mannen terecht.

Patricia ging door een hel. De zangeres werd op straat constant aangesproken, kon niet meer aan het werk en ging uiteindelijk op televisie in therapie. Nu is eindelijk het laatste hoofdstuk van dit boek daar en Patricia is er helemaal klaar voor om het af te sluiten.

Het Openbaar Ministerie eiste een celstraf van een maand, waarvan twee weken voorwaardelijk, tegen één verdachte en een taakstraf van tachtig uur tegen de andere verdachte. Verder werden er boetes van 200 en 250 euro geëist.

Hoewel Patricia blij is dat er een signaal wordt afgegeven dat mensen niet zomaar privéfoto's of -filmpjes van iemand anders zonder toestemming openbaar mogen maken, vond ze de eis wat tegenvallen.

"Het letterlijk kapotmaken van iemands leven en bestaan is in de ogen van justitie dus niet zoveel waard", luidt haar reactie. Of ze in hoger beroep gaat, heeft ze er nog niet bijgezegd.

Patient zero?

Bijna iedereen kent inmiddels via via iemand die het coronavirus heeft gehad en ook onder bekende Nederlanders zijn deze namen niet op één hand te tellen. Deze week kwam er een opmerkelijke naam bij: Linda de Mol blijkt COVID-19 te hebben gehad.

Bij de bekende presentatrice ligt het echter iets anders dan we tot nu toe veelal gezien hebben: zij had het naar eigen zeggen namelijk al in januari.

"Het was corona, nog voordat bekend was dat het in Nederland speelde. Ik dacht dat het een normale griep was, maar die was wel heel heavy", aldus Linda.

De presentatrice heeft nog nooit opnames hoeven afzeggen en gaat normaal gewoon met een paar pillen op voor de camera staan, maar ook voor Linda was het coronavirus te heftig. "Ik kon echt niet meer op mijn benen staan. Én benauwd én geen reuk en geen smaak én hele hoge koorts."

Linda kon niet 100 procent zeker weten dat het om het coronavirus ging, want ze is niet getest. "Toen ik later al die symptomen hoorde, dacht ik: nou, dat kan bijna niet anders. En ik bleef maar zo moe. Toen ergens in het voorjaar ben ik getest en toen bleek dat ik antistoffen in mijn bloed had."

De garantie dat ze het nu niet meer krijgt, is er niet en dus blijft Linda op haar hoede. "Op de set ga ik mee met alle andere voorzorgsmaatregelen, want ze weten natuurlijk nog niet of je het een tweede keer kan krijgen. Die antistoffen had ik in mei, dus of ik ze nu nog heb, weet ik niet."