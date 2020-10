Lil' Kleine zou eind 2019 betrokken zijn geweest bij een mishandeling in Amsterdam, meldt het AD vrijdag op basis van een politieaangifte en WhatsApp-gesprekken.

Het incident zou plaats hebben gevonden op 7 december, de openingsavond van restaurant en club Oliva op het Rembrandtplein.

Volgens de aangifte zou een destijds 27-jarige man de club zijn binnengelopen en in de drukte een vrouw hebben aangestoten. Hij zou zijn excuses hebben aangeboden, maar Lil' Kleine, die ernaast stond, zou agressief hebben gereageerd. Toen de man later met zijn vrienden weer naar buiten wilde gaan, zou hij zijn opgewacht door de rapper en drie vrienden.

Het slachtoffer zou vervolgens door meerdere mensen geslagen en geschopt zijn, ook door Lil' Kleine zelf. Er zijn camerabeelden van twee daders vrijgegeven, maar de rapper is daarop niet te zien. Volgens het AD, dat zich baseert op onder meer WhatsApp-gesprekken tussen het slachtoffer en de clubeigenaar, is niet het gehele incident op camera vastgelegd.

Nathan Moszkowicz, de manager van Lil' Kleine, bevestigt in gesprek met het AD dat de rapper door de politie is verhoord over het incident. "Ik kan slechts mededelen dat Jorik (Scholten, de echte naam van Lil' Kleine, red.) ongeveer een jaar geleden - eenmalig - is verhoord door de politie", laat hij weten. "In dat verhoor heeft Jorik ontkend geweld te hebben gebruikt en hij heeft sindsdien niets meer van de politie gehoord."

De twee gezochte daders zouden mogelijk op korte termijn in het televisieprogramma Opsporing Verzocht verschijnen, meldt de politie aan het AD.