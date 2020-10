Nicki Minaj beviel eind vorige maand en maakt nu bekend dat ze een zoon heeft gekregen. De rapper liet eerder nog niets over haar kindje los, maar bedankt nu via Instagram haar collega's voor het sturen van cadeaus.

Onder de bekendheden die Minaj en haar zoon cadeaus en gelukswensen stuurden, zijn onder anderen Beyoncé, Kim Kardashian en Kanye West en model Winnie Harlow. "Bedankt voor jullie berichten. Het betekent veel voor me", schrijft Minaj.

"Ik ben zo dankbaar en verliefd op mijn zoon. Tot over mijn oren verliefd. Hij is het leukste kleine mannetje van de hele wereld", aldus de rapper.

Op 1 oktober berichtten verschillende Amerikaanse media dat Onika Maraj, zoals de rapper echt heet, was bevallen van haar eerste kindje. Op de sociale media van de artiest bleef het echter nog stil. Wel kondigde ze in juli haar zwangerschap zelf via Instagram aan.

De zoon, wiens naam niet bekend is, is het eerste kindje van Minaj en muziekmanager Kenneth Petty, met wie ze in 2019 trouwde. Nog voor het huwelijk kondigde Minaj aan te stoppen met rappen, omdat ze graag kinderen wilde. Dit nam ze later echter terug.

Nicki Minaj ontving gelukswensen van Beyoncé na de geboorte van haar zoon. (Foto: Instagram)