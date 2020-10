Patricia Paay is niet tevreden met de strafeis die de verspreiders van haar seksfilmpje donderdag te horen hebben gekregen. In een verklaring aan RTL Boulevard laat ze donderdag weten dat ze de straf in schril contrast vindt staan met haar eigen geleden schade.

Verdachten Michel V. en Ernst van der S. kregen donderdag van het Openbaar Ministerie te horen welke straf er tegen hen wordt geëist voor het delen van een privéfilmpje van Paay. Tegen Michel V. werd een celstraf van een maand waarvan twee weken voorwaardelijk geëist. Van der S. kreeg een taakstraf van tachtig uur. Verder werden er boetes van 200 en 250 euro geëist.

Volgens Paay staat dit in schril contrast met de zakelijke en privégevolgen die zij ondervond aan het verspreiden van het filmpje. "Het letterlijk kapotmaken van iemands leven en bestaan is in de ogen van justitie dus niet zoveel waard", luidt haar reactie.

Wel is de presentatrice en zangeres opgelucht dat er überhaupt een strafeis is uitgesproken. "Mensen moeten weten dat als je privéfoto's of -filmpjes van iemand anders zonder toestemming openbaar maakt, dit strafbaar is en een veroordeling tot gevolg kan hebben."

Paay wil verder niet meer reageren op het filmpje dat in 2017 op internet werd verspreid en vooral naar de toekomst kijken.