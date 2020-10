Koning Filip van België heeft Delphine Boël afgelopen vrijdag voor het eerst ontmoet. Onlangs bleek uit DNA-onderzoek dat Boël de biologische dochter is van koning Albert II en daarom mag zij de titel prinses dragen. Het tweetal spreekt in een donderdag verschenen gezamenlijke verklaring van een "warme ontmoeting".

"Het was een warme ontmoeting. Dit uitgebreide en bijzondere gesprek gaf ons de gelegenheid om elkaar te leren kennen", aldus de koning en zijn halfzus.

De twee hebben het gehad over "hun eigen levens en gemeenschappelijke interesses". "Deze band zal zich verder in familieverband ontwikkelen."

De kunstenares beweerde al jaren dat zij een dochter van Albert II is. Ze stapte in 2013 naar de rechter en eiste een DNA-test. Begin dit jaar bleek uit deze test dat de koning inderdaad haar biologische vader is. Hij besloot daarna zijn wettelijk vaderschap niet meer juridisch aan te vechten.

Boëls moeder Sybille de Selys Longchamps zou tussen 1966 en 1984 een relatie met de vorst hebben gehad. Albert II was bijna twintig jaar koning van België. Hoewel hij niet langer het staatshoofd is, mocht hij na zijn abdicatie de titel 'koning' behouden. Zijn zoon Filip nam de troon ruim vijf jaar geleden van hem over.

Boël mag van de rechter ook haar vaders achternaam Saksen-Coburg-Gotha aannemen. De kinderen van de 52-jarige Boël worden prinses en prins van België. Ze zullen net als hun moeder worden aangesproken als Koninklijke Hoogheid.