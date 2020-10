Zimra Geurts heeft door haar borstimplantaten het ASIA-syndroom (een auto-immuunziekte) opgelopen. Het model en de presentatrice is ernstig ziek geweest en deelt donderdag haar verhaal met haar volgers.

Geurts had 3,5 jaar geleden vermoeidheidsklachten en kreeg aanvankelijk te horen dat ze aan een burn-out leed.

Haar gezondheid ging echter steeds verder achteruit. Zo kampte ze met uitvalsverschijnselen en aanvallen. Geurts lag negen maanden in bed en had intensieve thuiszorg nodig.

Geurts' zwager bracht haar in contact met een plastisch chirurg, die de diagnose ASIA-syndroom stelde. Haar implantaten zijn vervolgens met spoed verwijderd.

Haar herstel verloopt langzaam, maar haar gezondheid gaat sindsdien in kleine stappen vooruit. Het is nog niet zeker of Geurts volledig kan herstellen.

Ze zal haar verwijderde borstimplantaten veilen om de opbrengst te schenken aan de stichting Women for Women.

De 29-jarige Geurts werd in 2011 uitgeroepen tot Playmate of the Year en was in onder meer het programma Expeditie Robinson te zien.