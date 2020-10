Voetballer Gregory van der Wiel en model Rose Bertram krijgen een tweede kind. Bertram laat donderdag via Instagram weten dat ze in verwachting is.

"Ik kon het niet langer geheim houden", schrijft ze bij een foto van haar buik. Het model zegt verder "enorm enthousiast" te zijn, omdat haar dochter Naleya "een grote zus" zal worden. "Er is niets mooiers en specialers dan het creëren van een nieuw leven", schrijft het model bij een tweede foto.

Naleya Rose werd begin 2018 geboren. Zij is het eerste kind van de 32-jarige voetballer en het 25-jarige Belgische model. De twee zijn sinds 2015 samen.

Van der Wiel stond voor het laatst onder contract bij Toronto FC, waar hij in maart 2019 vertrok. Sindsdien zit de rechtsback zonder club. Momenteel traint hij mee bij RKC Waalwijk.