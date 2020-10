Ryan V., de chauffeur die in april betrokken was bij een mislukte overval op René van der Gijp, kan een celstraf van maximaal 24 maanden, waarvan 4 voorwaardelijk, krijgen. De strafeis van het Openbaar Ministerie (OM) is gebaseerd op twee verschillende misdrijven.

"Ik had het nooit mogen doen", zei de 21-jarige V. eerder op donderdag volgens een verslaggever van RTL Boulevard. "Ik ben heel dom geweest. Het is best heftig als je het zo ziet en hoort."

V. zou op 27 april drie overvallers van Ridderkerk naar het huis van Van der Gijp hebben gereden. De chauffeur zegt zelf niet te hebben geweten dat het om een overval op de 59-jarige voetbalanalist zou gaan. Van der Gijp kon ontkomen door hard achteruit te rijden, nadat het drietal met hamers op zijn autoruiten had geslagen.

De verdachte werd in juli opgepakt vanwege zijn betrokkenheid. V. heeft toegegeven dat hij de chauffeur was, maar zou niet hebben willen zeggen wie de overvallers waren. Hij wordt tevens verdacht van medeplichtigheid bij een inbraak in Krimpen aan den IJssel.