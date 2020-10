John Cena en zijn vriendin Shay Shariatzadeh zijn maandag volgens verschillende media getrouwd in de Amerikaanse stad Tampa (Florida). Het stel maakte hun huwelijk niet bekend, maar verschillende showbizzsites wisten de trouwakte in handen te krijgen.

De acteur en voormalig showworstelaar en de Canadese productmanager bij een techbedrijf werden in maart van 2019 voor het eerst samen gezien, een paar maanden na Cenas breuk met Nikki Bella.

Later in het jaar verschenen de twee samen op de rode loper van Cenas film Playing with Fire. De acteur onthulde daar dat hij Shariatzadeh leerde kennen toen hij voor filmopnames een tijdje in haar woonplaats Vancouver verbleef.

Het is het tweede huwelijk voor de 43-jarige Cena. De acteur was van 2009 tot 2012 getrouwd met zijn jeugdliefde Elizabeth Huberdeau.