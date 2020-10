Jesse Williams, vooral bekend van zijn rol in de serie Grey's Anatomy, is sinds woensdag officieel gescheiden van zijn ex-vrouw Aryn Drake-Lee. De twee waren al drie jaar uit elkaar, maar maakten al die tijd ruzie over de voorwaarden van de scheiding, meldt TMZ.

De laatste scheidingsvoorwaarden werden al begin augustus ingediend bij de rechtbank, maar een rechter maakte de scheiding pas officieel op woensdag.

Uit de rechtbankdocumenten blijkt dat Williams en Drake-Lee de voogdij over hun twee kinderen zullen delen. Ze moeten toestemming aan elkaar vragen om beelden van de kinderen op sociale media te plaatsen.

Drake-Lee krijgt hun drie huizen in New York, Los Angeles en Oakland. Ook mag ze twee SUV's houden. Williams mag de opbrengsten die hij na 2017 verdiende, voornamelijk van zijn acteerwerk in Grey's Anatomy, houden. Dat gaat om ongeveer 1 miljoen dollar (850.000 euro). Al het geld dat is verdiend tijdens zijn vijf jaar durende huwelijk moet wel worden gedeeld met Drake-Lee.

Daarbovenop gaat de 39-jarige acteur alimentatie betalen aan zijn ex. Zo moet hij met terugwerkende kracht een bedrag betalen over de periode sinds de twee uit elkaar zijn. De maandelijkse alimentatie wordt zo'n 40.000 dollar.

Williams en Drake-Lee waren in totaal dertien jaar samen. Volgens TMZ leek het er in eerste instantie op dat het een vlotte scheiding zou worden, maar de twee werden het niet eens over de voogdij over hun kinderen.