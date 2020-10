Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een gevangenisstraf, een taakstraf en een boete geëist tegen de twee personen die worden verdacht van het verspreiden van het plasseksfilmpje van Patricia Paay. Tegen verdachte Michel V. werd een gevangenisstraf en een boete geëist, Ernst van der S. krijgt een taakstraf van tachtig uur en een boete opgelegd.

De officier van justitie eist tegen V. een gevangenisstraf van een maand, waarvan twee weken voorwaardelijk, laat een woordvoerder van de rechtbank Noord-Holland weten aan NU.nl. De hoogte van de boete is voor V. 250 euro en voor Van der S. 200 euro.

Beide verdachten, die schuilgingen achter het account Eendevanger, waren donderdag aanwezig in de rechtbank van Haarlem. De twee worden ervan verdacht de goede naam van Paay en haar toenmalige partner te hebben aangetast door de video te verspreiden.

Beide mannen ontkenden dat ze wisten dat de televisiepersoonlijkheid in het filmpje voorkwam toen ze de video op Twitter deelden. Volgens het OM was er wel degelijk sprake van opzet, omdat ze bij het delen van de video de hashtag #paayunplugged gebruikten.

Eerder werd bekend dat de twee het transactievoorstel dat hen is gedaan niet accepteerden. Dat voorstel kan variëren van een geldboete tot een werkstraf en heeft als gevolg dat de verdachte niet voor de rechter hoeft te verschijnen. Dat moest nu dus wel.

Het transactievoorstel bestond uit het betalen van een paar duizend euro en een werkstraf. "Al wil ik betalen, ik heb zo veel geld niet. En een taakstraf doe ik uit principe niet. Dan ga ik er wel een tijdje voor zitten", zegt V. woensdag tegen het AD.

Daarbij vindt hij dat hij "al genoeg gestraft" is. "We hebben toch al een rechtszaak gehad? Ze heeft toch al een flinke schadevergoeding? Laatst deed ze nog lollig voor een tv-programma met haar hoofd onder een gouden douchekraan - een golden shower zeg maar - dus voor haar is het allemaal zo erg niet meer, hoor."

GeenStijl betaalde eerder boete en schadevergoeding

GeenStijl, dat de link naar het filmpje heeft gedeeld, is wel op het transactievoorstel ingegaan en heeft een geldboete betaald. Het OM maakt niet bekend wat de hoogte van deze boete is, omdat de zaak buiten de openbaarheid van een rechtszitting wordt afgedaan.

De civiele rechter in Amsterdam besliste eerder al dat GeenStijl en V. een schadevergoeding van 30.000 euro moeten betalen omdat de tv-persoonlijkheid en voormalige zangeres immateriële schade heeft geleden door de verspreiding van het filmpje. Het bedrag viel een stuk lager uit dan de 450.000 euro die ze had geëist.

Paay klaagde de website aan nadat een link naar een van de gelekte seksvideo's in februari 2017 werd gedeeld door twitteraar Eendevanger en vervolgens op GeenStijl werd geplaatst. De rechtbank heeft nu bepaald dat GeenStijl en de twitteraar daarmee onrechtmatig hebben gehandeld. De beelden werden zonder toestemming van Paay verspreid.