Rolf Sanchez vindt zichzelf in zijn relatie met zijn vriendin Sophia nogal jaloers. In gesprek met Veronica Magazine vertelt de 29-jarige zanger dat hij zich hierdoor soms een "klein onzeker mannetje" voelt.

Sanchez vindt het moeilijk dat zijn vriendin, die danseres is, voor haar werk met andere mannen moet dansen. "Als Sophia met een knappe man moet dansen of als iemand haar op straat nafluit, voel ik mezelf een klein onzeker mannetje worden. Ik zeg er niets van, maar ga ondertussen kapot van binnen."

De zanger geeft toe dat hij soms ook onredelijk boos kan worden. "Mijn vriendin kent me goed en weet dan dat ze me gewoon even met rust moet laten en dat ik wel weer bijdraai."

Toch ziet Sanchez zichzelf ook als een romanticus, omdat hij zijn vriendin elke maand een bos rozen geeft. Hij omschrijft zichzelf verder als emotioneel en temperamentvol en geeft toe dat hij een traantje heeft gelaten toen zijn huidige single Más Más Más de eerste positie in de hitlijsten bereikte.

Sanchez, die eigenlijk Rolf Wienk heet, deed in 2011 mee aan X Factor, maar scoorde na zijn deelname aan Beste Zangers in 2019 zijn grootste hits. Samen met Emma Heesters stond hij weken bovenaan de hitlijsten met hun duet Pa Olvidarte. Más Más Más werd zijn eerste nummer één-hit.