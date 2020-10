Marlijn Weerdenburg is zwanger. De presentatrice vertelt woensdag in de podcast Podnataal dat ze in verwachting is van haar tweede kind.

"Ik ben weer zwanger, van een tweede kindje. Ik vind het heerlijk dat Teun een broertje of een zusje krijgt", aldus Weerdenburg, die al de moeder is van de driejarige Teun.

"Hij wil zelf heel graag een zusje, vertelt hij me steeds", voegt de presentatrice van MolTalk eraan toe.

Weerdenburg is sinds begin 2016 samen met geluidsman Paul. Ze leerde hem kennen tijdens de opnames voor een programma rond de Nijmeegse Vierdaagse.