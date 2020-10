Nicky Romero weet het zeker: als de coronacrisis voorbij is, gaat hij niet meer terug naar zijn oude tourschema. De dj weet nu hoe belangrijk het is ook rust te kunnen nemen en wil dat vasthouden.

"Ik merk wel dat het leven dat wij leiden eigenlijk niet normaal is. Vliegtuig in en uit, hotel in en uit. We zijn amper geland of zijn alweer op weg naar de volgende stad of een ander land. Je wordt alle kanten op gesmeten. Als we weer gaan toeren, ga ik opnieuw de balans opmaken", aldus de dj in gesprek met AD.

Romero deed voor de coronacrisis twaalf of veertien shows per maand, maar wil naar acht. "Je zit in een trein die maar door blijft denderen. Als die eenmaal tot stilstand is gekomen, vraag je je af: waar sta ik eigenlijk? Wat wil ik?"

De laatste maanden had de 31-jarige dj ineens de tijd om met zijn familie dingen te doen en kon hij met vrienden op vakantie. Dat heeft hij jaren niet op die manier kunnen doen. "Langzaam word je dan weer een klein beetje onderdeel van deze maatschappij. Ik besef dat mijn leven kostbaarder is dan alleen rond te reizen, shows te doen en omzet te generen."

Hij maakt zich wel zorgen over de toekomst van artiesten na de coronacrisis. "Wat als dit echt langer duurt? Wat voor dance-industrie is er dan nog over? Moeten we nieuwe formats bedenken? Het ziet er niet rooskleurig uit, maar ik zie nog geen reden om in paniek te raken. Voorlopig houden we het vol, al zou het wel mooi zijn als er binnenkort iets zou gebeuren."