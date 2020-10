Kristen Bell houdt van haar man Dax Shepard omdat hij de actrice in vertrouwen durft te nemen als hij het moeilijk heeft. Dat vertelde ze dinsdag in The Ellen DeGeneres Show.

Shepard vertelde Bell naar eigen zeggen recentelijk dat het gezin "een sterker plan" nodig heeft, omdat de acteur na zestien jaar een terugval had in zijn alcoholverslaving. Hij wilde volgens Bell zijn gezin niet in gevaar brengen.

"Dax is ook verslaafd aan emotionele ontwikkeling", aldus de veertigjarige actrice over haar echtgenoot. "Mede daarom houd ik van hem en blijf ik hem steunen. Dat is hij helemaal waard."

Shepard heeft volgens Bell voorgesteld om nieuwe manieren te vinden om zijn verslaving te boven te komen. Ook gaat het echtpaar, dat samen twee dochters heeft, weer in therapie.