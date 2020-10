James Van Der Beek en zijn gezin zijn vanwege familieomstandigheden van Los Angeles naar Texas verhuisd. Dat vertelt de acteur dinsdag op Instagram.

De Amerikaanse acteur noemt als een van de redenen voor de verhuizing dat hij en zijn vrouw kinderen "de laatste tien maanden twee late zwangerschappen in een miskraam zagen eindigen".

Ook kende het gezin Van Der Beek angstige momenten, toen het er rond de kerstdagen even op leek dat Kimberly een tumor had. Daarnaast overleed Van Der Beeks moeder in juli.

"Dit alles leidde tot drastische veranderingen in onze levens, dromen en prioriteiten", licht Van Der Beek de verhuizing van Beverly Hills naar een woonplek ruim 2.000 kilometer verderop toe. "We zijn hier vandaag aangekomen en lopen over van dankbaarheid", aldus de acteur, die bekend is van series als Dawson's Creek, Criminal Minds en CSI: Cyber.

In september kondigde Van Der Beek de verhuizing aan. Vervolgens legde de acteur de reis naar Texas in enkele weken per auto af, samen met zijn vrouw en vijf kinderen.

James Van Der Beek licht de verhuizing van zijn gezin toe. (Foto: Instagram/James Van Der Beek)