Dominic West en zijn vrouw Catherine hebben dinsdag volgens The Sun een korte verklaring gegeven nadat er maandag meerdere foto's werden gepubliceerd waarop de acteur zoenend te zien is met zijn tegenspeelster Lily James. Het koppel gaat niet in op de geruchten, maar zegt nog wel samen te zijn.

"Ons huwelijk is sterk en we zijn nog zeker samen", aldus West en zijn echtgenote, met wie hij sinds tien jaar getrouwd is en vier kinderen heeft.

Ze deelden hun verklaring op papier en gaven kopietjes aan de aanwezige media die zich bij hun woning hadden verzameld. Ook legden de fotografen vast dat het stel elkaar kust.

West en James, die beiden spelen in de BBC-serie The Pursuit of Love, werden afgelopen zondag samen in Rome gezien. Op foto's die uitlekten in Britse media zijn ze kussend te zien.

James maakte recentelijk bekend haar relatie met acteur Matt Smith te hebben verbroken.

De vijftigjarige West is vooral bekend van zijn hoofdrollen in de series als The Wire en The Affair. In The Affair speelt hij een schrijver die een buitenechtelijke relatie aangaat met een serveerster. De 31-jarige James speelde rollen in films als Cinderella en Yesterday.

Lily James. (foto: ANP)