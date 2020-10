De sterrenbeelden van Nadia Moussaid en haar verloofde Geert passen volgens de presentatrice niet bij elkaar. Toch zette Moussaid hun relatie door toen ze dat vlak na hun eerste ontmoeting ontdekte, vertelt ze dinsdag in Jan.

"Geert is een Kreeft", aldus Moussaid, die zelf het sterrenbeeld Tweelingen heeft, over haar verloofde. "Maar goed, dan zoek je gewoon net zo lang tot je ergens een beschrijving vindt waarin staat dat die mix juist wél ideaal is. Zo werkt dat: je zet de dingen een beetje naar je hand." Toen de presentatrice haar verloofde ontmoette was zijn sterrenbeeld een van de dingen die ze als eerste wilde weten.

Niet alleen in haar privéleven neemt astrologie een plek in in het leven van Moussaid. De presentatrice heeft naar eigen zeggen ook haar keuze om te gaan werken in de journalistiek aan haar sterrenbeeld te danken.

"Tweelingen zijn heel communicatief, ze houden van converseren en werken vaak in de journalistiek. Echt! Check het maar eens, 't klopt gewoon."

Door het ontbreken van geloofwaardige studies over de relatie tussen de stand van hemellichamen en het lot van mensen heeft de astrologie geen wetenschappelijke basis.