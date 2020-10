Typhoon hoopt dat mannen in de toekomst meer bij hun gevoel kunnen komen. Volgens de muzikant mogen mannen hun kwetsbaarheid niet voldoende laten zien en hij zou dat graag willen veranderen, vertelt hij in gesprek met VIVA.

"Heel veel dingen waaraan wij onze mannelijkheid hebben ontleend, zijn niet meer van deze tijd. Het machismo, de rolverdeling", aldus de 36-jarige Typhoon, die in het echt Glenn de Randamie heet.

De muzikant zegt in het tijdschrift dat vrouwen en mannen gelijkwaardig zijn, maar ook verschillend. "En laten we dat alsjeblieft zo houden. Maar waar vrouwen zichzelf continu bevragen en ontwikkelen, denk ik: mannen, waar zijn wij? Wat doen wij? In hoeverre gaan wij met elkaar in gesprek?"

In zijn eigen vriendengroep gaat het gesprek regelmatig iets dieper. "Soms tot aan huilen toe. Over onderwerpen als seksualiteit, opvoeding, onzekerheid en angsten. Maar ik merk dat ik minder kwetsbaar bij mijn vriendin ben dan ik zou willen. Ik vroeg aan een vriend: ‘Ben ik daar de enige in?’ En hij zei: ‘Nee, ik heb ook nog nooit een traan laten zien bij mijn vrouw.'"

Typhoon zegt het fijn te vinden "de man in de relatie te zijn". "Om beschermend te zijn, maar ik denk dat wij mannen ook meer onze kwetsbaarheid mogen laten zien."