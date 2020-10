Acteur, regisseur en producent Jonah Hill en zijn vriendin Gianna Santos hebben hun verloving verbroken, meldt People dinsdag.

De reden van het verbreken van de verloving is niet bekendgemaakt. Hill en Santos zouden vriendschappelijk uit elkaar zijn gegaan.

In oktober 2019 kreeg People de bevestiging dat Hill en Santos zich de maand ervoor hadden verloofd. De acteur en de contentmanager hielden hun relatie veelal buiten de schijnwerpers.

Hill ontving Oscar-nominaties voor zijn bijrollen in Moneyball en The Wolf of Wallstreet. Met Mid90s maakte hij in 2018 zijn regiedebuut.