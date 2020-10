Mariska Bauer verrast gezin met deelname aan The Masked Singer



Mariska Bauer bleek vrijdagavond in The Masked Singer de zangeres in het muizenpak te zijn. Dat was niet alleen voor de panelleden een grote verrassing, maar ook voor haar eigen gezin: zij wisten van niets, zo was te zien in een filmpje dat Mariska op Instagram deelde.

