Donderdag stond Giel Beelen in zijn vroege ochtendshow nogmaals stil bij het missen van de uitzending in de nacht van dinsdag op woensdag. De radio-dj was er niet bij, omdat hij zich had verslapen . Beelen overhandigde zijn collega's die toen plotseling moesten overwerken een fles wijn. Hij vertelde ook dat hij zich woensdag bij de kassa schaamde met twee wekkers in zijn mandje. De radio-dj was echter vooral verbaasd over de opmerkingen van Eddy Zoey. De presentator van RTL Boulevard speculeerde woensdag in het entertainmentprogramma dat de afwezigheid van Beelen een promotiestunt was.Woensdag liet Beelen weten het vroege tijdstip van zijn radioprogramma te hebben onderschat . Volgens de radio-dj klopt er niets van het beeld dat hij zijn show niet serieus zou nemen.