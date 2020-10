Boer Willem weer vrijgezel



Boer Willem, die in de online videoserie van het laatste seizoen van Boer zoekt Vrouw te zien was, is weer vrijgezel. Op de site van het programma vertelt Willem dat hij en Rineke - die hij tijdens de opnames leerde kennen - hebben besloten "dat er helaas niet meer in zit". "We spreken elkaar eigenlijk niet meer. Heel af en toe appen we nog. Maar we zijn vriendschappelijk uit elkaar gegaan."