Prins Harry heeft al meerdere keren zijn zorgen geuit over de verspreiding van het coronavirus, maar heeft zondag ook gezegd dat hij dankbaar is voor de tijd die hij nu met zijn gezin kan doorbrengen. Volgens de prins had hij belangrijke momenten gemist als hij gewoon had kunnen reizen.

"We waren er allebei toen hij (Archie, red.) zijn eerste stapjes zette. En bij zijn eerste keer rennen, eerste keer vallen, eigenlijk de eerste keer van alles", aldus Harry in gesprek met Malala Yousafzai. De prins en zijn vrouw Meghan Markle wilden met het interview aandacht vragen voor Internationale Meisjesdag.

"Op zoveel verschillende manieren hebben wij geluk, want wij kunnen hem nu zien opgroeien. We zouden nu veel meer moeten reizen en werken als het coronavirus niet de wereld overging", aldus Markle.

Markle en Harry wonen momenteel in Los Angeles en zetten zich actief in voor verschillende goede doelen. Sinds de start van de coronapandemie heeft het stel zich onder meer uitgesproken over het belang van goede gesprekken over mentale gezondheid.