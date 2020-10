De scheiding van Cardi B en Offset lijkt volgens TMZ voorlopig van de baan nadat de twee artiesten samen haar 28e verjaardag hebben gevierd. Op beelden is te zien dat de rappers met elkaar zoenen.

Cardi B vroeg midden september een scheiding aan en schreef in de aanvraag dat er geen enkele kans was dat de twee het nog goed zouden maken. De laatste week zijn er echter geruchten ontstaan door berichtjes die de twee onder elkaars Instagram-foto's hadden geplaatst.

Zo plaatste de nu 28-jarige rapper een foto van een billboard die uit naam van hun tweejarige dochter Kulture was aangeschaft. Bij een foto bedankte Cardi B haar ex.

Op beelden, geplaatst door onder anderen Megan Thee Stallion, is te zien hoe Offset zijn ex een Rolls-Royce cadeau heeft gedaan met de naam van hun dochter in de stoelen geborduurd. Op andere beelden is te zien hoe het stel daarna zoent.

Het stel trouwde in september 2017. In december 2019 schreef Cardi B op Instagram dat het niet meer werkte met de vader van haar kind. Offset zou haar hebben bedrogen.