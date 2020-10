Gordon staat zondag op Instagram stil bij het overlijden van zijn moeder tien jaar geleden. De zanger gaat door een moeilijke periode nadat hij twee weken geleden werd overvallen in zijn huis. Hij mist zijn moeder daarom meer dan ooit.

In het bericht toont Gordon meerdere foto's van zijn moeder en vertelt hij hoe het gemis met de jaren alleen maar toeneemt. "Vandaag precies tien jaar geleden, maar het voelt als gisteren, helemaal nu."

De 52-jarige zanger is dankbaar voor de mooie herinneringen die hij heeft aan zijn moeder. "Het laten uitkomen van haar droomwens om naar Las Vegas te gaan en haar legendarische bezoek aan Moskou, waar ze mij aanmoedigde met Shine."

De zanger werd twee weken geleden in zijn eigen huis overvallen, waarbij onder andere zijn Rolex werd gestolen. Naderhand verklaarde hij dat hij er "waarschijnlijk nooit overheen zal komen".

In het bericht vertelt Gordon dat hij vooral in deze heftige periode zijn moeder enorm mist. "Mijn mama was er een met een handleiding, maar wat heb ik haar meer dan ooit nodig." De zanger "weet zeker" dat het zijn moeder is die hem heeft gered tijdens de overval. "Dus vandaag zal ik stil zijn, weer kind zijn om haar te laten weten hoe onmetelijk ik haar mis."