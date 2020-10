Max Verstappen en zijn vriendin Dilara Sanlik zijn uit elkaar, vertelde de Formule 1-coureur vrijdag tijdens een interview met het Duitse RTL.

Het management van Verstappen heeft dit bevestigd aan RTL Boulevard.

De 23-jarige coureur kreeg vrijdag tijdens een interview met het Duitse RTL populaire zoektermen over zichzelf te zien en moest hier vervolgens op reageren. De eerste hit was 'Max Verstappen Freundin'. Hierop reageerde hij dat hij geen vriendin meer heeft. Meer wilde Verstappen niet kwijt over de breuk.

Verstappen bevestigde zijn relatie met Sanlik in juni 2019 door middel van een foto op Instagram. De Limburgse coureur houdt zijn privéleven zoveel mogelijk buiten de spotlights, veel is er dus niet bekend over hun relatie.