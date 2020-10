Paris Hilton heeft vrijdag een demonstratie tegen haar oude kostschool georganiseerd, meldt The Guardian zaterdag. Toen zij op de kostschool zat, werd de realityster naar eigen zeggen mishandeld, gewurgd en geslagen.

Hilton organiseerde het protest in een park in de buurt van de Provo Canyon school in Utah. Samen met honderden anderen personen, die ook zeggen misbruikt te zijn op deze kostschool of op vergelijkbare scholen voor probleemjongeren, demonstreerde ze. Ze roept op tot sluiting van de school.

"Het is zo traumatisch dat je niet eens wilt denken dat het echt is", zei Hilton in een toespraak voor het publiek. "Het is iets dat ik voor altijd uit mijn geheugen heb geblokkeerd."

Hilton en de andere demonstranten droegen zwarte T-shirts met de tekst 'Survivor' op de achterkant en 'Breaking code silent' op de voorkant, een verwijzing naar de nieuwe campagne van Hilton. Haar doel is het sluiten van, naar haar zeggen, instellingen met winstoogmerk "die ouders manipuleren en jongeren traumatiseren".

Op haar zeventiende werd Hilton naar een kostschool gestuurd en daar had ze het zwaar, vertelde ze in augustus in een interview met People. "Vanaf het moment dat ik wakker werd tot dat ik naar bed ging, werd er de hele dag geschreeuwd in mijn gezicht. Het was een constante marteling", aldus de hotelerfgename.

In de documentaire This Is Paris op YouTube gaat Hilton verder in op haar tijd op de kostschool.