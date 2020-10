De Canadese rapper Tory Lanez heeft vrijdag op Twitter gereageerd op de aanklacht die tegen hem is ingediend voor de beschieting van Megan Thee Stallion. Hij benadrukt dat "een aanklacht geen veroordeling is" en vertelt zijn fans dat "de waarheid aan het licht zal komen".

"De tijd zal het leren en de waarheid zal aan het licht komen. Ik heb alle vertrouwen in God om dat te laten zien. Liefde voor al mijn fans en mensen die mij trouw zijn gebleven. Een aanklacht is geen veroordeling. Als je mij of Meg (Megan Thee Stallion, red) hierin hebt gesteund, waardeer ik je oprecht", aldus de rapper.

Lanez wordt aangeklaagd voor beschieting met een semiautomatisch vuurwapen en het dragen van een geladen, niet-geregistreerd vuurwapen in een voertuig. De rapper zou zangeres Thee Stallion op 12 juli na een ruzie in haar voet hebben geschoten. Volgens de aanklacht heeft de rapper haar "ernstig lichamelijk letsel toegebracht".

Lanez werd direct na de beschieting gearresteerd, maar vervolgens op borgtocht vrijgelaten. De rapper verklaarde in tekstberichten dat hij ten tijde van de schietpartij dronken was en bood zijn excuses aan. Maar in songteksten van nummers op zijn vorige maand verschenen album ontkent hij de beschieting.

Er hangt hem een celstraf van maximaal 23 jaar boven het hoofd.