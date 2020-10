Het gaat goed met de Noorse koning Harald nadat hij vrijdagochtend werd geopereerd aan zijn hart. Het Noorse koningshuis laat via de officiële website weten dat de operatie is geslaagd.

"De operatie was succesvol en de toestand van de koning is goed", valt te lezen. Na de operatie lag de koning nog even ter controle op de intensive care.

De 83-jarige Noorse koning moest onder het mes om een hartklep te laten vervangen. De ingreep gebeurde via de lies en met een plaatselijke verdoving. In 2005 kreeg hij een kunstmatige hartklep, die doorgaans niet langer dan tien tot vijftien jaar meegaat.

Koning Harald werd onlangs opgenomen in het ziekenhuis wegens kortademigheid. Het medische team hoopt dat zijn ademhaling zal verbeteren door de ingreep.

De koning zal nog zeker tot het einde van deze maand met ziekteverlof zijn. Kroonprins Haakon neemt tijdelijk de taken van de koning waar. Hij deed dit eind vorig jaar ook al eens, toen koning Harald met een virusinfectie kampte.