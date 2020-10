De chauffeur van de overvallers die in april een mislukte poging deden om René van der Gijp te overvallen, moet aanstaande donderdag voor de rechter verschijnen. Dat bevestigt de rechtbank vrijdag in gesprek met NU.nl.

De mislukte overval vond plaats op 27 april. De 21-jarige chauffeur reed toen met de overvallers naar het huis van Van der Gijp, die op dat moment voor de woning in zijn auto zat. De drie gemaskerde overvallers begonnen vervolgens op zijn ruit in te slaan met hamers, maar besloten uiteindelijk er toch zonder buit weer vandoor te gaan.

De chauffeur wordt verdacht van poging tot diefstal met bedreiging en zal op donderdag 15 oktober terechtstaan in de rechtbank van Dordrecht. Of Van der Gijp ook aanwezig zal zijn, is niet bekend.

"Ik schrok me de pleuris. Ik kon wegkomen door achteruit te rijden", vertelde de 59-jarige Van der Gijp later in Veronica Inside. "Ik heb zelfs nog getoeterd. Ik dacht dat ze wel zouden stoppen."