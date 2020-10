Televisieprijzen zijn niet eerlijk, Angela Groothuizen misschien een fietsendief en miljoenen voor de koning én Amalia. Een overzicht van de entertainmentwereld van afgelopen week.

Meedoen is belangrijker dan winnen, leren we als kind al als het gaat om wedstrijden. Maar als we eerlijk zijn, gaat het de meeste mensen toch om naar huis te gaan met de prijs en is het een bittere pil als je heel dichtbij bent, maar het niet lukt. Dat zelfs volwassenen dat moeilijk vinden, bleek deze week maar weer eens na het Televizier-Ring Gala.

Tim Hofman was de grote winnaar van de avond en ging met drie prijzen naar huis. Maar als het aan Jan Slagter had gelegen, was dat er één minder geweest: de Omroep MAX-baas vond dat André van Duin de prijs voor beste presentator had moeten krijgen en liet dat duidelijk blijken.

"Dit is echt ongelofelijk met alle respect voor Tim Hofman maar André van Duin is de beste presentator! Ik roep al jaren dat het hele systeem van stemmen niet klopt", aldus Jan op Twitter. Op het sociale medium sloten zich meerdere mensen bij het oordeel van Jan aan, niet zozeer dat ze Tim de prijs niet gunden, maar vooral dat de belangrijkste televisieprijzen niets meer zijn dan een populariteitswedstrijd: degene met de meeste volgers wint.

Bij Eva Jinek aan tafel ging het gesprek er ook over. De talkshowpresentatrice gaf van tevoren al aan niet te verwachten te winnen, dus toen Chantal Janzen er met de prijs vandoor ging was dat geen verrassing. Maar toen de winnares aan tafel aansloot, ging het gesprek een voor haar wel erg ongezellige kant op. De andere televisiemakers sloten zich namelijk bij Jans oordeel aan en vonden dat de prijs eigenlijk anders zou moeten heten.

Chantal snapte dat wel en opperde dat het misschien niet "beste presentatrice" maar "populairste presentatrice" moest worden. Vervolgens ging de discussie nog even door en werd de feeststemming voor Chantal compleet de kop ingedrukt.

De verliezers in de wedstrijden hebben zich overigens allemaal niet gemengd in de discussie. Misschien is het niet een kwestie van slechte verliezers, maar vele bemoeials?

Angela de boevenjager/de fietsendief

Angela Groothuizen is niet iemand die thuis gaat zitten afwachten. De presentatrice en zangeres is deze week zelf in actie gekomen toen haar fiets gestolen bleek. De dure fiets was voorzien van een gps-tracker en zo kon Angela zonder enige moeite haar tweewieler weer terugvinden.

"Voor de fietsendief die vanmorgen mijn fiets heeft gestolen en ermee naar de Dappermarkt is gefietst: ik heb 'm weer meegenomen inclusief je dure nieuwe sloten. Sukkel", aldus Angela op Twitter, die er niet bij vertelde hoe ze de fiets had ontdaan van de nieuwe dure sloten. De sleutel zat er immers niet bij.

Eind goed al goed, zou je denken, maar John van den Heuvel voegde er in RTL Boulevard een opvallend detail aan toe: als de fietsendief het voertuig alweer had doorverkocht, was het nu Angela die een dief is.

"Als de fiets wordt teruggevonden vlak na de diefstal, en er misschien nog niet eens aangifte is gedaan, dan mag je hem gewoon terughalen. Maar als de fiets inmiddels weer bij een andere eigenaar is, die de fiets gewoon te goeder trouw heeft gekocht, dan mag je hem niet terugpakken."

Angela had volgens John eigenlijk de fiets in beslag moeten laten nemen en een rechter erover moeten laten oordelen, maar ze komt nu waarschijnlijk met mazzel weg. Angela ziet het probleem niet zo: "Ik kan bewijzen dat 'ie van mij is."

Een paar duizend euro erbij

"We moeten ons nu schrap zetten voor de gevolgen van de zware economische terugslag", zei onze koning op Prinsjesdag tijdens zijn Troonrede. Mooie woorden, maar het rijmt niet echt met de ruim 5 procent extra salaris die Willem-Alexander en zijn vrouw in 2021 erbovenop krijgen.

Wettelijk is vastgelegd hoe de vergoedingen van het Koninklijk Huis worden bepaald, maar dat neemt niet weg dat er ieder jaar weer flink over gediscussieerd wordt. Samen krijgt het koninklijk paar zo'n 7,2 miljoen euro per jaar aan inkomen en vergoedingen voor personele en materiële uitgaven en ook nu zijn er weer een heleboel mensen die zich afvragen of dat in een jaar waarin zoveel mensen hun baan verliezen wel oké is.

Daar komt nog eens bij dat Amalia in 2021 haar achttiende verjaardag in december viert en voor die ene maand direct een flinke vergoeding krijgt: 111.000 euro. In 2022 kan onze kroonprinses op zo'n 1,6 miljoen euro rekenen.

Waar al dat geld naartoe gaat, wordt nooit officieel bekendgemaakt. Kosten voor de inrichting van de woning werden in roddelbladen al genoemd, net als de boot van 2 miljoen euro die dit jaar nieuw was voor de koning.

Premier Mark Rutte heeft gezegd nog eens goed te gaan kijken naar de vergoedingen voor de koning en zijn familie, maar wel met "frisse tegenzin". "De stabiliteit van het inkomen van de koning vind ik van grote waarde."