De Britse prins Harry en zijn partner Meghan Markle hebben een schikking getroffen met het fotobureau dat ongevraagd foto's met een drone had gemaakt van hun zoon Archie.

De paparazzifotografen stuurden in juli een drone naar de privéwoning van Harry en Markle in Los Angeles om plaatjes te kunnen schieten van Archie, die op dat moment veertien maanden oud was. Ook zouden volgens The Hollywood Reporter helikopters boven de tuin hebben gevlogen, soms om 5.30 uur in de ochtend.

Het fotobureau van de paparazzifotografen, X17, heeft in gerechtelijke documenten zijn fout toegeven en excuses aangeboden aan de familie. Het is ook gestopt met het verspreiden van de veelbesproken foto's. Volgens Michael Kump, een advocaat van Harry en Markle, betaalt het bureau ook een deel van de juridische kosten.

"We bieden de hertog en hertogin van Sussex en hun zoon onze excuses aan voor het leed dat we hebben veroorzaakt", schrijft X17 in een verklaring. "Het was een fout om deze foto's aan te bieden en we beloven dit niet nog een keer te doen."

Harry en Markle verhuisden eerder dit jaar van Canada naar de Amerikaanse stad Los Angeles, nadat Harry een stap terugdeed binnen het Britse koningshuis. Het echtpaar liet destijds in een verklaring weten dat ze financieel onafhankelijk van het koningshuis wilden worden.