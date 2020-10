Een rechter in Los Angeles heeft donderdag een omgangsverbod opgelegd aan de stalker van Katy Perry. De 38-jarige William Terry moet de komende drie jaar op ten minste 100 meter afstand van de zangeres, haar verloofde Orlando Bloom, hun dochter Daisy en Blooms negenjarige zoon Flynn blijven, meldt TMZ.

Het eerder ingestelde tijdelijke omgangsverbod is nu omgezet in een langdurig omgangsverbod. De man mag geen contact opnemen met Perry, haar familie of medewerkers en heeft ook geen toestemming om iets over haar op sociale media te plaatsen. Ook is hem toegang tot concerten van Perry ontzegd.

Terry zou op 8 september over het hek van Perry's tuin gesprongen zijn. Op dat moment was de zangeres thuis, samen met Bloom en hun pasgeboren dochter. Volgens Perry probeerde de man al eerder toegang tot haar huis te verkrijgen, en ze vreesde dat de man opnieuw zou toeslaan.

"William heeft op Twitter geschreven dat hij Orlando's nek wil breken. Hij is op mijn terrein gekomen en vormt een gewelddadige bedreiging voor ons allemaal", aldus de zangeres in de rechtbankdocumenten.

"Ik weet niet of deze persoon vuurwapens of andere wapens bezit. Ik ben erg bang dat hij toegang heeft of kan krijgen tot wapens. Ik vrees voor mijn eigen veiligheid en die van mijn partner, mijn pasgeboren kind en ons gezin."