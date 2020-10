Mindy Kaling is vorige maand bevallen van haar tweede kind. De 41-jarige actrice maakte de geboorte van haar zoon Spencer donderdagavond bekend in The Late Show with Stephen Colbert.

"Ik vertel het hier voor het eerst. Het voelt zo gek", zei Kaling tijdens de uitzending. De actrice vertelde dat ze haar zwangerschap door de pandemie verborgen heeft weten te houden. "Dit is nieuws voor heel veel mensen. Het is waar!"

Kaling, die onder meer was te zien in The Mindy Project en de Amerikaanse versie van The Office, beviel ruim twee jaar geleden van haar dochter Katherine. Over de vader van de kinderen heeft ze niets bekendgemaakt.