Katherine McPhee (36) en David Foster (70) verwachten een kind, meldt E News donderdag. Het wordt het eerste kind voor de zangeres en actrice, de muziekproducent heeft al vijf dochters.

Het koppel werd gefotografeerd terwijl ze spullen kochten in een babywinkel. McPhee is op de foto's te zien met een bolle buik. Meerdere bronnen bevestigen het nieuws aan de Amerikaanse entertainmentwebsite.

McPhee en Foster trouwden in 2019, twee jaar nadat ze een relatie kregen. Voor zowel McPhee als Foster is dit niet het eerste huwelijk. De artieste, die doorbrak na haar deelname aan het vijfde seizoen van American Idol, was eerder getrouwd met acteur Nick Cokas. In 2014 kondigde ze na zes jaar huwelijk een scheiding aan.

Foster trouwde liefst vier keer eerder, met onder anderen actrice Linda Thompson, de moeder van Brandon en Brody Jenner, en met de van oorsprong Nederlandse Yolanda Hadid, van wie hij in 2017 scheidde.

De muziekproducent componeerde honderden bekende nummers voor artiesten als Mariah Carey, Barbra Streisand en Céline Dion.