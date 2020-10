Sarah Silverman heeft haar nieuwe vriend ontmoet tijdens het spelen van Call of Duty. De 49-jarige actrice en comédienne is gaan gamen tijdens de coronacrisis en leerde haar partner online kennen, vertelt ze in gesprek met Ellen DeGeneres.

Tijdens de lockdown besloot Silverman het gamen weer op te pakken. Ze kocht daarom een spelcomputer en wat spellen, waaronder Call of Duty: WWII.

De actrice deelde op Twitter dat ze weer ging gamen en ontving daarop een privébericht van een man die ze al vaag kende via wederzijdse vrienden. "Hij vroeg of we samen konden gamen. Elke avond om 19.05 uur deden we onze headset op en brachten we samen nazi's om het leven", aldus Silverman. "Van het een kwam het ander en nu zijn we vriendje en vriendinnetje."

De twee wonen inmiddels samen in New York, de woonplaats van de comédienne. "Ik heb het gevoel dat ik een vloek over onze relatie uitspreek door er nu over te vertellen in Ellen, maar ik kan het gewoon niet tegenhouden."

Silverman had van 2002 tot 2009 een relatie met talkshowpresentator Jimmy Kimmel. Van 2014 tot 2018 was ze samen met acteur Michael Sheen.