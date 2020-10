Gordon heeft de verschijning van zijn nieuwe single een maand uitgesteld. De zanger schrijft op Instagram dat hij als gevolg van de gewelddadige beroving in zijn huis "nog niet optimaal kan genieten" van het delen van nieuwe muziek.

"Naar aanleiding van de recente gebeurtenissen en de impact hiervan heb ik besloten om de release van mijn nieuwe single De Heling te verzetten naar 12 november", begint de zanger en presentator zijn bericht.

"Ik ben op dit moment nog niet in staat hier optimaal van te genieten en dat zou toch wel moeten, want dit nummer betekent ontzettend veel voor mij en misschien nu wel meer dan ooit. Ik dacht dat ik sterk genoeg was, maar helaas ook ik zal m'n rust en veiligheid weer moeten vinden."

Gordon vertelde onlangs dat hij in zijn eigen huis werd vastgebonden en mishandeld terwijl onder meer een horloge en bankpassen werden buitgemaakt. "Ik ben geslagen, geschopt en vernederd, en ze dreigden me dood te steken. Ik was ervan overtuigd dat ik zou worden vermoord", zei hij hier eerder over.

"Ik zal verdergaan en moeten. Of ik ooit helemaal dezelfde word, zal de tijd uitwijzen", vertelde hij eerder deze week op Instagram over de nasleep van de gebeurtenis.

In verband met de beroving werd een 23-jarige man aangehouden. De verdachte zit momenteel twee weken in voorarrest. De politie gaat ervan uit dat er bij de beroving nog iemand betrokken was en sluit een tweede arrestatie daarom niet uit.