Kristen Stewart voelde de druk om over haar seksualiteit te praten nadat ze voor het eerst met een vrouw aan haar zijde in het openbaar was verschenen. In een interview met regisseuse Clea DuVall, in wier film Happiest Season ze binnenkort te zien is, voor InStyle Magazine vertelt de actrice dat ze zich opgejaagd voelde.

"Toen ik voor het eerst met een meisje aan het daten was, werd me meteen gevraagd of ik lesbisch ben. Ik was pas 21 jaar oud", aldus de nu dertigjarige Stewart.

De actrice probeerde haar privéleven zoveel mogelijk voor zichzelf te houden. "Niet omdat ik me schaamde dat ik met een vrouw was, maar ik wilde mezelf niet aan het publiek geven."

Stewart denkt achteraf dat ze met haar terughoudendheid in het openbaar wel wat voormalige geliefden heeft gekwetst. "Ik was een tijdje best achterdochtig. Ook in mijn eerdere relaties met mannen deed ik er alles aan om niet gefotografeerd te worden terwijl we samen dingen deden, dingen die dan niet meer van ons zouden zijn."

'Durf nu te zeggen dat het moeilijk en vreemd was'

"Ik werd opgejaagd om mezelf te labelen. Ik had er geen moeite mee om te laten zien wie ik ben, omdat ik wist dat ik met mijn vriendin zou worden gefotografeerd, maar ik wilde er niet over praten. Ik voelde druk om dat wel te doen, maar die kwam niet vanuit de gemeenschap."

De actrice zag pas later in dat deze druk zijn tol eiste. "Destijds dacht ik dat alles gewoon goed was, omdat mijn ouders me accepteerden zoals ik ben, maar nu durf ik wel te zeggen dat het moeilijk en vreemd was."

'Ik geniet er juist van'

Tegenwoordig heeft Stewart er minder moeite mee om haar liefde in het openbaar te tonen. "Ik geniet er juist van. Als ik met gemak iets kan doen waarmee ik misschien iemand die met zichzelf in de knoop zit kan helpen, dan is dat fantastisch", zegt ze over representatie van de lhbti-gemeenschap. "Als ik een kind zichzelf zie zijn op een manier die misschien niet had gekund toen ik opgroeide, word ik daar blij van."

Stewart, die eerder relaties met Twilight-tegenspeler Robert Pattinson en model Stella Maxwell had, is nu samen met scenarioschrijfster Dylan Meyer.