Zangeres Maan is nog steeds goede vrienden met haar ex-vriend Tony Junior en schreef daar een liedje over. Met Zo kan het dus ook part 2 hoopt ze duidelijk te maken dat een relatie niet altijd met haat en nijd uit hoeft te gaan, zo vertelt ze in gesprek met NU.nl.

"Toon en ik hebben heel veel van elkaar gehouden en dat doen we nog steeds. Alleen zijn we nu niet meer samen. Op de een of andere manier wordt dat als vreemd gezien: een relatie gaat toch uit met haat en nijd? Nou nee, wij gaan nog steeds graag met elkaar om", aldus de 23-jarige zangeres.

Zo kan het dus ook part 2 is zoals de titel al weggeeft een vervolg op haar eerdere nummer Zo kan het dus ook, waarin ze zingt over haar relatie met Tony Junior en hoe fijn ze het vindt dat hun relatie op een andere manier lijkt te verlopen dan ze in haar omgeving ziet.

"Ik besefte toen, ook door naar vrienden te luisteren, hoe fijn mijn eigen relatie was. Tony wilde gewoon met mij zijn en ik met hem. Dat wilde ik bezingen. En nu is het uit, maar we gaan nog steeds liefdevol met elkaar om. Dat vertelde ik aan iemand en zei: 'Zo kan het dus ook'. En zo werd deel twee geboren."

Maan: "Je hebt een mooie tijd met elkaar gehad en iemand heeft je gevormd tot wie je nu bent. Dan is het toch zonde om dat weg te gooien? Je kunt ook gewoon vriendschappelijk met elkaar omgaan en elkaar het beste gunnen. Ik gun het iedereen zo uit elkaar te gaan."

Nieuwe fase in de relatie

De relatie van de dj en de zangeres is een nieuwe fase ingegaan en dat wilde ze niet alleen in de tekst, maar ook in de muziek duidelijk maken. "Daarom zitten er wat van dezelfde elementen in, zowel tekstueel als muzikaal. Je moet het echt zien als het volgende stadium: herkenbaar, maar toch anders."

In de clip laat Maan, voluit Maan de Steenwinkel, een ander talent zien, waar het publiek door haar deelname aan het televisieprogramma Dance, Dance, Dance al kennis mee maakte: ze doet een moderne dans samen met een groep professionele dansers. "De regisseur kwam daarmee en ik vond het meteen zo'n vette manier om het verhaal ook te vertellen."

"Moderne dans is heel gevoelig en subtiel, terwijl de beats in dit nummer iets harder zijn. Het vult elkaar zo heel mooi aan, je bekijkt het verhaal eigenlijk op twee manieren die het samen tot een geheel maken. En wat ik extra leuk vind: mijn opa en oma waren stijldanskampioen en hadden een eigen dansschool. Dat hun passie nu in mij voortvloeit en ik dat zo met mij mee kan dragen is echt een extra laag."