Buddy Vedder, die begin dit jaar ruim 13.000 euro won in Wie is de Mol?, heeft zijn prijzengeld nog niet uitgegeven. De 26-jarige presentator en acteur had een bestemming voor het bedrag gevonden, maar de coronacrisis gooide roet in het eten.

Met het geld wilde Vedder een reis boeken naar Colombia, waar een vriend van hem woont en werkt. "Ik wilde daarnaast ook de Copa América bezoeken, zeg maar het EK van Zuid-Amerika", vertelt hij in gesprek met NU.nl.

Wegens de coronacrisis werd de voetbalcompetitie echter uitgesteld en ook reizen was niet meer mogelijk. "Heel jammer, want ik had zo'n vette voetbalwedstrijd wel graag willen zien. Het was een goed excuus geweest om twee weken naar Colombia te gaan."

Vedder hoopt dat het sportevenement mogelijk volgend jaar wel wordt georganiseerd en dat hij alsnog zijn prijzengeld kan uitgeven. "Tot die tijd staat het geld op de bank", lacht hij. "Ik moet nog even wachten tot ik ooit dit avontuur kan meemaken."

Vedder ontmaskerde in Wie is de Mol?-kandidaat Rob Dekay, die de mol bleek te zijn. Verliezend finalisten waren Miljuschka Witzenhausen en Nathan Rutjes.