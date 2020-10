Meghan Trainor en haar man Daryl Sabara verwachten hun eerste kind. Dat meldt de zangeres woensdag op Instagram.

Trainor deelt een echofoto, die omringd is door kerstversiering. Hun zoon of dochter wordt begin 2021 verwacht.

"Jullie weten allemaal hoelang ik dit al wilde", schrijft Trainor, bekend van hits als All About That Bass. "Daryl en ik zijn ongelofelijk gelukkig en kunnen niet wachten om dit kleine schatje begin volgend jaar te ontmoeten."

De Amerikaanse zangeres wordt gefeliciteerd door meerdere bekende collega's, zoals Hailee Steinfeld, Zara Larsson en rapper Diddy.

De 26-jarige Trainor en de 28-jarige Sabara trouwden in 2018.

Meghan Trainor deelt de echofoto van haar kind op Instagram. (Foto: Instagram/Meghan Trainor)