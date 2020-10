Dj Tiësto en zijn vrouw Annika Backes gaan hun nog ongeboren dochter tweetalig opvoeden. Dat zei de artiest woensdag in een interview op SLAM!.

Tiësto, die eigenlijk Tijs Verwest heet, woont samen met Backes in de Verenigde Staten. Hij vertelde op de radiozender dat hij wil dat zijn dochter verbondenheid voelt met Nederland.

"Ik hoop ook echt dat ze een speciale interesse zal hebben in de Nederlandse cultuur. Ik ben zelf ook een oer-Hollandse jongen die toevallig in Amerika woont", aldus de Nederlandse dj.

Begin 2015 ontmoette Verwest het Amerikaanse model Backes. In 2019 trouwden ze midden in de woestijn van de Amerikaanse staat Utah. In mei van dit jaar maakte het stel bekend hun eerste kind te verwachten.