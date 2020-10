Zangeres Kelly Rowland is in verwachting van haar tweede kind, zo vertelt ze in een interview voor het novembernummer van Women's Health.

Rowland maakte het nieuws officieel bekend op de cover van de Amerikaanse Women's Health. "Titan Jewell wordt een grote broer." Titan Jewell is Rowlands eerste kind.

De Amerikaanse zangeres zegt in het interview dat zij en haar man begonnen te praten over een tweede kind. "En toen kwam COVID en hadden we zoiets van: we zien wel wat er gebeurt", aldus Rowland.

Rowland zegt in gesprek met Women's Health dat ze twijfelde om het nieuws bekend te maken. "Vooral in een tijd waarin het land te maken heeft met de coronapandemie en een nationale afrekening die te maken heeft met ras."

Hoelang de 39-jarige zangeres al zwanger is, is nog niet bekend. Het is dus ook niet bekend wanneer ze is uitgerekend.